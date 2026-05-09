200 Jahre Backhaus Frauenzimmern, 50 Jahre Zwiebelkuchenfest! Bereits seit 50 Jahren werden vom Gesangverein Frauenzimmern im Backhaus einmal im Jahr köstliche Zwiebel-, Kartoffel- und Schluttenkuchen gebacken.

Zu Beginn noch in kleiner Anzahl und eher für den Verzehr in den eigenen Reihen gedacht, entwickelte sich daraus sehr schnell ein beliebtes Fest auch über die Grenzen Frauenzimmerns hinaus. Nach 10 Jahren wurden bereits über 200 Kuchen produziert und verkauft. In den letzten Jahren ist die Anzahl immer weiter gestiegen und inzwischen verlassen am ersten Samstag im September ca. 600 ofenfrische Kuchen das Backhaus, das nun seit 200 Jahren besteht. Die Chöre Frauenzimmerns laden herzlich zum 50. Zwiebelkuchenfest am Samstag, 05.09.2026 ein. Bereits ab 8.30 Uhr wird der erste Schwung der Kuchen am Feuerwehrmagazin verkauft und die Regale werden im Laufe des Tages immer wieder gefüllt. Es besteht ebenso die Möglichkeit einer gemütlichen und geselligen Hocksete mit Bewirtung.