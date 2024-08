Märchenherbst Böblingen mit Mittelaltermarkt

Am Mittwoch beginnt der Märchenherbst mit verschiedenen Theateraufführungen. In der Stadtkirche St. Dionysius und in der Festen Burg werden verschiedene Märchentheaterstücke aufgeführt: Gebrüder-Grimm-Klassiker wie „Der Froschkönig“ stehen auf dem Programm – gespielt vom Theater Tredeschin Stuttgart. Auch internationale Märchen erweitern dieses Jahr das vielseitige Spektrum.

Am Wochenende erweitert der Mittelaltermarkt auf dem Schloßberg das Rahmenprogramm. Groß und Klein können in eine vergangene Zeit eintauchen: Menschen in altertümlichen Kleidern wandern umher, Trinkhörner sind mit Met gefüllt und mittelalterliche Klänge schallen über das Schloßbergplateau und den Marktplatz Böblingen.