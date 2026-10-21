Zwischen den Seiten – Das Jubiläums-Musical

Der Hexer ist zurück! Und mit seiner Rückkehr beginnt eine wilde Jagd durch das magische Notizbuch vergangener Chorwerkstatt-Musicals…

170 Mitwirkende aus allen 5 Chorgruppen lassen dieses magische Musical zum 25. Geburtstag der Chorwerkstatt lebendig werden. In einer neuen Story gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Figuren, chorischen, solistischen und choreografischen Highlights und bewegenden Momenten.