Zwischen den Sprachen: Peter Handke und Fabjan Hafners Gedichte

2020 veröffentlichte der kurz zuvor mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Peter Handke seine Übertragungen von Gedichten des jung verstorbenen Fabjan Hafner aus dem Slowenischen. Was fordert einen Weltautor beim Nachdichten heraus, was reizt ihn daran? Fabjan Hafner selbst hat eine mögliche Antwort auf diese Frage gegeben: "Schreiben von Gedichten / ist Übersetzen / aus einer Sprache / die es nicht gibt …" Sind also alle Dichter im Grunde Übersetzer? Peter Handke zumindest ist jemand, der sich im Laufe der Jahre nicht nur lesend und schreibend immer mehr Sprachen angeeignet hat. Am Beispiel des kärntnerslowenischen Hafner denkt er über die dadurch gewonnene Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten nach. Moderation: Ulrich von Bülow.

