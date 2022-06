Zwischen den Welten - die Lebensgeschichte Astor Piazzollas

Die drei international bekannten Künstler präsentieren ein ausdrucksstarkes Programm mit französischem Charme und argentinischem Flair. Im Mittelpunkt steht die Lebensgeschichte von Astor Piazzolla, dem wohl berühmtesten Tangokomponisten. Die Lebensreise geht von Argentinien über New York nach Europa und wieder zurück nach Argentinien. Musikstile, von denen man denken würde, sie hätten nichts miteinander zu tun, sind plötzlich miteinander verwoben: der weltweit beliebte „Tango Nuevo“ entsteht.Im Konzert wird Jasmin Kolberg in einer angeregten Moderation die Lebensgeschichte Astor Piazzollas erzählen und Bezug auf die einzelnen Musikstücke nehmen.Jasmin Kolberg ist eine international gefragte Marimba-Spielerin. Nach Studium in Stuttgart, Paris und New York gewann sie zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben.Sie gibt Konzerte und tritt regelmäßig im Fernsehen auf. – Ulrich Schlumberger, Akkordeon, tritt auf internationalen Festspielen auf. Henrik Mumm, Kontrabass, spielt klassische Musik und Jazz in verschiedenen Formationen und ist Honorarprofessor an der Musikhochschule Stuttgart.