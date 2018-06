× Erweitern Hanna Rieken & Peter Kleindienst Hanna Rieken & Peter Kleindienst

Volkshochschule und Kulturbüro Schwäbisch Hall laden herzlich ein zu einem literarisch-musikalischen Sommerabend in den Musiksaal im Haus der Bildung ein: Am Samstag, 14.07.2018, 20 Uhr geben Johanna Rieken und Peter Kleindienst Einblick in das Leben zweier herausragender Schriftstellerinnen mit ihrem Programm "Zwischen den Welten - Nelly Sachs und Selma Lagerlöf".Thema ist das Schicksal der Nobelpreisträgerinnen Nelly Sachs und Selma Lagerlöf. 15 Jahre ist Nelly Sachs alt, als sie den Roman „Gösta Berling“ von Selma Lagerlöf liest. Sie beginnt selbst zu schreiben und schickt der von ihr verehrten Selma Lagerlöf 1921 ihr erstes Buch. Die beiden Frauen haben sich nie getroffen und waren doch in ihren Biografien schicksalhaft miteinander verbunden. Die Rezitationen von Johanna Rieken werden musikalisch interpretierend und improvisierend von dem Gitarristen Peter Kleindienst begleitet.

Johanna Rieken: Die Familie Rieken lebte von 1992 bis 1998 in Schwäbisch Hall. Von Manila/Philippinen kommend hatte Uwe Rieken eine Stelle am Goethe-Institut in Schwäbisch Hall übernommen. Johanna Rieken, Heilpädagogin und Sprachtherapeutin, nahm ein Studium an der „Sprechenden Bühne“ bei Angela Damß auf. Als ihr Ehemann an das Goethe-Institut in Ann Arbor/USA versetzt wurde, folgte für Johanna Rieken ein Studium der Sprachgestaltung in Spring Valley/USA.Johanna Rieken arbeitete an Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Deutschland und in den USA, u.a. Deutsches Theater an der University of Michigan in Ann Arbor, Esperanza School in Chicago. An den Goethe-Instituten in Manila, Ann Arbor, Tbilisi und Dakar bereicherten ihre Vorträge Kulturprogramm, herausragend Ihre Mitwirkung an den Programmen „Jazz und Poesie“. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland ist Johanna Rieken als Lehrerin für künstlerische Sprachgestaltung und Sprechtherapie tätig,sie gestaltet musikalisch-literarische Programme mit verschiedenen Künstlern. Aus Ihrer Schwäbisch Haller Zeit ist Johanna Rieken bis heute mit ihren Freunden und der Stadt verbunden.

Peter Kleindienst: Als Gitarrist, improvisierender Musiker und Komponist hat Peter Kleindienst mehrere CDs veröffentlicht. Seine Kompositionen werden von namhaften Musikern interpretiert.1990 gründet er das New Jazz Ensemble zeitwärts mit dem er auf internationalen Festivals auftritt. Im Juli 2003 erhält er für seine Komposition aus räumen für Jazz Big Band den Gustav Mahler Kompositionspreis der Stadt Klagenfurt (A). 2007 wird sein erstes Streichquartett what power art vom Pellegrini Quartett in Bludenz(A) uraufgeführt und 2010 das zweite Streichquartett cagenmusic vom verus quartet in Basel. 2010 und 2011 veröffentlicht er mit Malous Winternachtstraum und Waldron bringt Gefahr zwei musikalische Hörspiele für Kinder.