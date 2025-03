Zwischen den Zeilen

Neue Dramatik auf Probe

Am ITZ entstehen Theatertexte in enger Zusammenarbeit zwischen Autor*innen und Theaterbetrieb. Bis ein neues Stück als Inszenierung auf dem Spielplan steht, durchläuft es einen langen Prozess. Zweimal im Monat präsentieren Ensemblemitglieder Theatertexte, die gerade am ITZ entstehen. Wechselnde Gäste aus Wissenschaft und Forschung bereichern mit einem inhaltlichen Input die Themen der Stücke und regen so zum Weiterdenken des Textes an.

Diese öffentliche Textwerkstatt gibt Einblick in den Schreibprozess Neuer Dramatik und bietet Ihnen die Möglichkeit, im Gespräch mit den Theaterschaffenden an der Entwicklung teilzuhaben.