Die Lebensgeschichte Astor Piazzollas.

Mit seinem Programm Zwischen den Zeiten lädt das Jasmin Kolberg Trio zu einer musikalischen Reise ein, die französischen Impressionismus, argentinische Melancholie und europäische Klassik auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht Astor Piazzolla, dessen bewegte Biografie das Publikum von Buenos Aires über New York bis nach Europa führt – und dessen Tango Nuevo die Musikgeschichte nachhaltig beeinflusste.

Jasmin Kolberg, international gefeierte Marimba- und Vibraphonvirtuosin, führt mit lebendiger Moderation durch Piazzollas Leben und verknüpft Erzählung und Musik zu einem atmosphärischen Ganzen. Ihre Instrumente entfalten dabei jene Wärme und Poesie, für die Kolberg auf Konzertbühnen in den USA, Japan, Südafrika und ganz Europa gefeiert wird. Ihre Ausbildung in Stuttgart, Paris und New York sowie Impulse von Größen wie Gordon Stout, Keiko Abe oder Robyn Schulkowsky formten ihre unverwechselbare Klangsprache.

Gemeinsam mit Ulrich Schlumberger am Akkordeon und Henrik Mumm am Kontrabass lässt Kolberg Musikstile miteinander verschmelzen, die auf den ersten Blick kaum zueinander zu passen scheinen: Debussys farbige Klangwelt trifft auf Bachs klare Linien, traditionelle Tangos verbinden sich mit Piazzollas rhythmischer Schärfe und emotionaler Eindringlichkeit. Das Trio schafft so einen musikalischen Erzählbogen, der Klassikliebhaber ebenso begeistert wie neugierige Crossover-Fans.