Mirna Funk verwebt jüdische Geschichte mit Liebe und Gewalt. Und sie stellt die Frage, wie man familiäre Traumata überwindet.

Anschließend: Diskussion zum Thema jüdisches Leben in Deutschland

Die Berliner Autorin, Mirna Funk, ist eine der wichtigsten Stimmen der jüdischen Community in Deutschland. In ihrem 2. Roman „Zwischen DU und ICH“ stellt sich die junge Nike in Israel ihrer Vergangenheit.

Mirna Funk verwebt jüdische Geschichte mit Liebe und Gewalt. Und sie stellt die Frage, wie man familiäre Traumata überwindet.

In der anschl. Diskussion erzählt Mirna aus dem Podcast zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ www.2021jlid.de/podcast, in dem sie als Moderatorin gemeinsam mit Shelly Kupferberg

und Miron Tenenberg die Diversität jüdischen Lebens in Deutschland hörbar macht.

Moderation: Josef Gabel