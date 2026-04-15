Zwischen gestern und morgen

Schlosskellerensemble.

Das vor kurzem gegründete hauseigene Ensemble des Theaters im Schlosskeller widmet sich in seinem ersten Stück dem Thema „Generationen“: In einer lebendigen Collage aus Szenen, Texten und Momentaufnahmen begegnen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – mal liebevoll, mal widersprüchlich, mal überraschend nah. Junge Stimmen treffen auf alte Geschichten, Erinnerungen auf Wünsche an die Zukunft. Ein Abend zwischen Lachen, Nachdenken und dem Staunen darüber, was uns trennt – und was uns verbindet.