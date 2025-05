Zwischen Heimat, Hymne und Chanson

Nationales Kammerorchester der Republik Armenien.

Werke von Aznavour, Vardapet, Amirkhanyan u.a.

Das Nationale Kammerorchester Armeniens ist ein kulturelles Juwel. Gegründet im Jahr 1962, hat es sich auf internationalen Bühnen wie der Carnegie Hall in New York und beim Canterbury Festival in Großbritannien einen Namen gemacht. Heute steht das Debut beim Hohenloher Kultursommer im Kalender. Im Notenkoffer hat das Ensemble wunderbare Arrangements von Liedern und Chansons des unsterblichen Charles Aznavour, der letztes Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und der auch armenische Wurzeln hatte. Weitere Werke armenischer Komponisten, wie z.B. Komitas Vardapet, erzählen Geschichten von Heimat, tief verwurzelten Emotionen und dem Puls der Zeit. Sie zeigen, wie Armenien die Vergangenheit mit einer mutigen Zukunftsvision verbindet. Armeniens Seele in Musik. Doch auch Wiener Klassik und europäische Romantik gehören zum festen Repertoire des Orchesters.