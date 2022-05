Zwischen Himmel und Erde aufgerichtet – Feldenkrais – Singen – Biblische Impulse

Die Feldenkrais-Methode wurde von dem Physiker Dr. Moshé Feldenkrais begründet. In den Feldenkrais-Lektionen geht es weder um Anstrengung noch um körperliche Leistungsfähigkeit, sondern um die Leichtigkeit einer Bewegung.

Sie wirken entspannend, verstärken das eigene Spüren und helfen, Bewegungsmuster zu entdecken und Bewegungsgewohnheiten zu verändern.

In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, durch achtsame, kleine Bewegungen im Liegen und im Sitzen die körperlichen Zusammenhänge von den Füßen bis zum Kopf zu erforschen und so leichter und stabiler zu stehen. Beim Singen (wenn bis dahin möglich) von Kanons und einfachen Liedern können Sie neue Atem- und Klangräume in besonderer Atmosphäre erproben. Meditation – Was kann Menschen aufrichten und ihre Haltung verändern? Biblische Impulse eröffnen einen Raum, in dem Sie diesen Fragen nachspüren können.

Der Workshop ist für jedes Alter geeignet. Mitzubringen sind: bequeme, warme Kleidung, Wollsocken, Handtuch, Wolldecke und Matte.

Leitung: Ute Schunck und Pfarrer i. R. Dieter Schunck

www.feldenkrais-frei-und-leicht.de