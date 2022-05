Martinique meets Wilde Blumen

„Martinique“, das sind Martina Baumann (Akkordeon, Gesang) und Uwe Loda, (Saxofone, Klarinette, Gesang).

Das Duo spielt handgemachte Weltmusik. Seit einigen Jahren sind sie inspiriert von ihren Ausflügen nach Ghana, Kolumbien, in den Alpenraum und in Innenräume aller Art und integrieren Goni (afrikanische Harfe), Berimbao (brasilianischer Musikbogen) und andere Tranceklänge in ihre Musik.

Ganz besonders inspiriert sind sie vom Zusammenspiel mit ihren Freunden Elisabeth Osewold-Grillo (Geige, Gesang, Percussion) und Rolf Grillo (Percussion, Gesang, Gitarre), dem Duo „Wilde Blumen“, mit dem sie die Liebe zu afrikanischen Rhythmen, Gipsy, Klezmer, Tango und eigenwilligen Kompositionen teilen.

Die Musiker*innen spielen zusammen als Quartett in der wunderschönen Klosterkirche Lobenfeld. Der Abend wird zu einer Reise durch viele verschiedene Welten, Stimmungen, Rhythmen und Klänge – und möglicherweise werden Sie selbst zu Musik.