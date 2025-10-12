Zwischen Klassik und Heimatklängen

Aula Uhlandstraße Uhlandstraße 24, 72072 Tübingen, Universitätsstadt

Die bulgarische Geigerin Dessislava Stojanova und der polnische Pianist Maciej Szyrner, die seit zwei Jahrzehnten zusammen musizieren, laden die Zuschauer auf eine musikalische Reise von der Wiener Klassik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts ein.

Zu hören sind Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Béla Bartók, sowie von den Komponisten aus ihren Heimatländern Polen und Bulgarien. Unter anderem, erklingen an diesem Abend die träumerische „Legende“ von Henryk Wieniawski, sowie der virtuose „Horo“ (ein bulgarischer Volkstanz) von Pancho Vladigerov.

