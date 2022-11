„ZWISCHEN MAUERN UND BLÜHENDEN LANDSCHAFTEN" - EIN ABENDESSEN MIT GREGOR GYSI

Er war einst letzter Vorsitzender der SED, dann der nachfolgenden PDS und später der Linken. Weiter bekleidete er mehrere Jahre den Posten des Linken-Fraktionsvorsitzenden und saß im Bundestag wie auch im Europaparlament.

Er war Oppositionsführer des Deutschen Bundestages und kurzzeitig auch Wirtschaftssenator des Landes Berlin.

Seit 2016 ist er zudem Präsident der Europäischen Linken.

Dr. Gregor Gysi, von Beruf Rechtsanwalt und mittlerweile 74 Jahre alt, ist jedoch mehr als ein Politiker: Entertainer, Talkmoderator und für viele ein Medienereignis. Charmant, gewitzt, aber voller Überzeugungen, spricht, ficht, streitet und kämpft er für seine Überzeugungen.

Längst angekommen in der Bundesrepublik, duzt er sich beispielsweise mit Friedrich Merz von der CDU.

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, wird Dr. Gregor Gysi bei in unserer neuen Reihe "Abendessen mit..." unser prominenter Gast sein und zwischen den Gängen eines 4-Gang-Menüs im Interview mit GEA-Journalist Joachim Kreibich über sein Leben und Wirken berichten und zum Mega-Thema Nachhaltigkeit Stellung nehmen.

Sie können, im exklusiven Kreis von höchstens 50 Personen, dabei sein.

Wir würden uns freuen, Sie zu diesem spannenden Abend im Nehrener Schwanen begrüßen zu dürfen!

Ticketpreis: 90,00 EUR inkl. 4-Gang-Menü und Eintritt

Kartenwünsche unter Angabe Ihres Namens, Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse per Mail an: puchanthomas@outlook.de / Betreff: Ein Abendessen mit Gregor Gysi am 02.02.2023

-Dies ist eine Veranstaltung des FORUMS NACHHALTIGKEIT NEHREN. Ziel ist die Sensibilisierung für dieses Zukunfts- und Überlebensthema der Menschheit- (Das Forum Nachhaltigkeit Nehren wird getragen vom Nabu, dem Bündnis Nachhaltige Mobilität Steinlachtal und dem SPD-Ortsverein Nehren)

Forum Nachhaltigkeit Nehren - V.i.S d.P. Thomas Puchan, Nehren