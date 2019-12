Das Museum Würth in Künzelsau öffnet am Dienstag, 22. Oktober, zum ersten Ausstellungstag der Schau „Zwischen Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth“. Die große Werkschau zeigt überwiegend großformatige Landschaftsbilder und Stadtansichten des Berliner Künstlers. Er gilt als Shooting-Star des zeitgenössischen Realismus. Das Museum Würth ist geöffnet von 11 bis 18 Uhr.