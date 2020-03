Die Musiker von Bounded Blue sind echte Hochkaräter: Den Bass spielt Echopreisträger Florian Dohrmann, Saxophonist Arno Haas ist für den Grammy nominiert und Schlagzeuger Andy Schoy arbeitet für Stage Entertainment. Pianist Wolfgang Fischer ist Absolvent des Berklee College of Music. Nach acht erfolgreichen Jahren „Jazz in der Werkstatt“ ist es nun Zeit für ein neues Format: „Zwischen Tee und Tatort“ heißt die neue Konzertreihe von Wolfgang Fischer und Bounded Blue.

Bei den knapp zweistündigen Konzerten in der Festhalle Ebingen wird Publikumsnähe groß geschrieben: Die Band wird mitten im Publikum platziert sein und ihr Konzert mit kleinen, spannenden Talkrunden ergänzen. Dabei erfahren die Zuhörer mehr über den Stargast des Abends: David B. Whitley ist Absolvent der Juilliard School in NYC. Nach Deutschland führte ihn die Tournee „Best of Broadway“. Neben seinen eigenen Konzerten arbeitet der amerikanische Sänger mit namhaften Künstlern wie Usher, Cassandra Steen, Max Herre und Randy Newmann zusammen. 2013 landete er mit seinem Auftritt bei „The Voice Of Germany“ in den Top 25.