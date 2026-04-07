Zwischen Tradition und Groove

eine Sommernacht auf Schloss Weikersheim

Schlossgarten Weikersheim Marktplatz 11, 97990 Weikersheim

Thomas Roth Nyckelharpa / Joe Doll Marimba.

Hohenloher Kultursommer ist, wenn eine mittelalterliche Schlüsselfidel mit einer Marimba eine klangliche Liaison eingeht. Seien Sie gespannt auf diese ungewöhnliche Instrumentenkombination mit zwei Meister ihres Fachs. Weltmusik im besten Sinne, mit Anlehnungen an barocke Ohrwürmer, keltische Welten bis hin zu Jazz-, Rock- und Pop-Elementen. Thomas Roth ist ein ausgefuchster Virtuose auf der Keyfiddle und ist seit über 40 Jahren in unterscheidlichen Formationen unterwegs. Er nimmt das Mittelalterinstrument mit in die Neuzeit!

Auftritte um 18 / 19 und 20 Uhr

Im Flanierticket enthalten.

Info

Schlossgarten Weikersheim Marktplatz 11, 97990 Weikersheim
Konzerte & Live-Musik
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