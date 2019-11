Zu den bekanntesten Erscheinungen der Epoche des Mittelalters gehören die Ritter in ihren glänzenden Rüstungen. Aber was macht diese Helden in ihren glänzenden Rüstungen eigentlich aus und woher kommen sie? Waren es wirklich Helden und womit vertrieben sie sich den Tag? Hier gibt es einen Überblick und eine Einsicht in eine ganz spezielle Gruppe der mittelalterlichen Gesellschaft.