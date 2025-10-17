Zwischen Wort und Ton - eine Entdeckungsreise

Liederabend mit Annike Debus, Lukas Krimmel und Jana Purešić.

Das Lied hat viele Gesichter. Je nach Text, der vertont wurde, holt es seine Zuhörenden in verschiedene Welten. Klavier und Gesang gehen eine fein abgestimmte und ebenbürtige Partnerschaft ein. Gemeinsam werden Geschichten erzählt, Tragödien und Liebestaumel erlebt, Weltschmerz und Naturverbundenheit in Musik ausgedrückt.

Annike Debus (Mezzosopran) und Lukas Krimmel (Bass) haben mit ihrer Duo Partnerin Jana Purešić (Klavier) für die Jazz & Klassik Tage einen Liederabend gestaltet, der den faszinierenden Bogen spannt vom romantischen Lied zu Songs von Kurt Weill bis zu zeitgenössischen Klängen von Hölderlin-Vertonungen.

Die noch jungen Künstler sind bereits für ihr herausragendes Können mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden.

Dieser Abend wird erfahrene Liedbegeisterte ebenso ansprechen wie auch jene, die es noch werden sollten.

Annike Debus - Mezzosopran

Lukas Krimmel - Bass

Jana Purešić - Klavier