Zwischenbilanz oder 25 Jahre www.perlentaucher.de

Seit dem 15. März 2000 liest der ›Perlen-taucher‹ für seine tägliche Bücherpresseschau die Kritiken der großen Zeitungen und stellt Abstracts auf seine Seiten. Seitdem ist er keinen einzigen Tag ausgefallen. Anfangs skeptisch beäugt, entwickelte sich www.perlentaucher.de rasch zu einer der beliebtesten Adressen des literarischen Lebens, sozusagen zum digitalen Meta-Feuilleton.

Nun feiert der ›Perlentaucher‹ seinen 25. Geburtstag – in Marbach, wo zukünftig sein Archiv gesichert werden soll. Aber was leistet heute überhaupt noch Literaturkritik? Zusammen mit dem Kritiker und Autor Ijoma Mangold (Die Zeit), seiner Kollegin Elke Schmitter (ehemals Der Spiegel) und der Autorin Ronya Othmann wagen Anja Seeliger und Thierry Chervel, die den ›Perlentaucher‹ einst ins Leben riefen, eine Zwischenbilanz für das 21. Jahrhundert. Ausgangspunkt hierfür ist eine neue Liste der am meisten besprochenen deutschsprachigen Bücher seit 2000.

Es moderieren Jan Bürger und Thierry Chervel.