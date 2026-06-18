Ein Kommissariat. Vier Fälle. Hier treffen Ermittlerteams aufeinander, die sich nicht immer riechen können. Zwischen schrägen Spuren, unerwarteten Wendungen und Chaos geraten die Ermittlungen immer wieder ins Wanken. Die Teams stürzen sich in ihre Fälle, verfolgen Theorien und geraten dabei selbst unter die Lupe.

Und während all der Zwischenfälle zeigt sich immer wieder eine Welt dazwischen: zwischen den Räumen, zwischen den Menschen, zwischen den Fällen.

Wer hier den Durchblick behält? Gute Frage.

Und dann bleibt da noch eine ganz andere Frage: Wo ist Daniel?

Ein komödiantischer Abend. Aufklärung ungewiss. Unterhaltung sehr wahrscheinlich.