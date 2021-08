ZwischenRaumKunst | Wie gehen wir Übergänge?

Hallo Du! Die gegenwärtige Zeit ruft nach Wandel. Nach einem Wandel, der Neues entstehen lässt, handfest, tragfähig, beweglich, werdend, hoffnungsvoll, gemeinschaftlich, offen – für die Zukunft. Was braucht es von uns, dass wir mutig dem noch Unbekannten – Zukünftigen, Kommenden – entgegengehen? Wohin gehst Du, Wohin gehen wir?

Let’s call it blind.

Mit INDABA als Initiationswoche meinen wir ein Ritual, das einen Übergang gestaltet und fragen nach der Fähigkeit im Leben neue Schritte zu gehen. Was geschieht an den Übergängen? Können wir Übergänge sehen? Was trägt?

Dort, wo wir Fragen stellen und dem Anderen begegnen, bewegen wir uns vielleicht an einer Schwelle zu etwas Neuem. So ein Ort ist der Shade Tree*, wo ein INDABA in seiner ursprünglichen südafrikanischen Tradition praktiziert wird. Er ist ein Ort, an dem wir Träume entwickeln und diese teilen. INDABA ist ein Gespräch, das Zukunft einlädt.

Die INBDABA-Woche ist eine Einladung an: die Phantasie, an Wandlungen, an Fragen, an Bilder von einer Zukunft, die wir wirklich wollen, und an Dich!

Wenn ein Funke übergesprungen ist, dann kannst Du Dich jetzt hier anmelden oder/und anderen davon erzählen.

Bis bald!

Das INDABA-Team

