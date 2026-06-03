Zwischenspiel I - Hans-Werner Andexer

Hans Werner Andexer findet seine Bildideen und Motive auf zahlreichen Reisen, die ihn jedoch abseits von den gängigen Touristenwegen führen.

Es geht ihm nicht um die Wiedergabe von bunten Idyllen und bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern um Stimmungen, die der Künstler gleich einer inneren Melodie empfindet.

Ein großer Teil der Arbeiten beschäftigt sich mit dem Meer. Hier findet Andexer die Seelenlandschaft, die zu ihm spricht und ihn fasziniert.

Die Aquarelle sind geprägt durch eine reduzierte Farbigkeit mit zarten Nuancen und leisen Zwischentönen.

Etwas finden, was man nicht gesucht hat – so könnte das Motto seiner Aquarelle und der Ausstellung lauten.