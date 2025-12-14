zwischen/töne Gala: Die Dinge

Wir leben mit ihnen: den Dingen. Und sie mit uns. So sehr die Stromschnellen des Kapitals auch danach gieren, sie uns zu entreißen, damit wir neue kaufen, gewinnen wir so manches von ihnen erstaunlich lieb. Wer kennt sie nicht, die Freude über einen nach zwei Jahren wiedergefundenen Pulli oder die Kindheitstrauer über ein verlorenes Taschenmesser? Die Dinge sind uns eben oft doch sehr viel mehr als nur irgendein Zeug. In Zeiten der Wirklichkeitsauflösung durch halluzinierende Bots können sie sich geradezu als Kompliz:innen zur Rettung der Realität erweisen. Wie wäre es, wenn wir aneinander Halt, vielleicht sogar ein Zuhause in einem gemeinsamen Dasein fänden, die Dinge und wir? Wir glauben, das wäre ziemlich beruhigend und zugleich wundersam-weird. Daher rufen wir zum großen Rat der Menschen und Dinge! Wir laden euch zum vierten Mal ein zur Gala des Literaturlabors (aka »zwischen/töne«). Kommt zu Kokreation, Beats und Begegnung im beginnenden Jahr. Kommt zahlreich und in Begleitung eines (nicht digitalen) Dings.