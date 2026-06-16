ZwischenTöne & Poesie - Konzertabend der keb Kreis Böblingen und des Kath. Dekanats

ZwischenTöne & Poesie – Wenn Musik in eine Gefühlswelt entführt und der Text deine Gedanken berührt.

Mit dem Projekt „ZwischenTöne & Poesie“ haben Iris Hachtroudian und Dennis Hemmer einen künstlerisch gleichberechtigten Raum für Klang und Sprache erschaffen, der zum aktiven Zuhören verführt.

Am Anfang steht das Wort und in ihm bereits ein Klang. Iris Hachtroudian hört den Rhythmus der Worte als Melodie und formt daraus Texte und Gesang. Der Pianist und Musiker Dennis Hemmer dagegen denkt in Bildern und Klängen. Aus den Melodien des Gesangs entstehen in ihm musikalische Strukturen, die er am Klavier und Synthesizer weiterführt. So entwickelt sich die Musik aus zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen: aus der Sprache, die zur Melodie wird und aus dem Klang, der sich daraus entfaltet.

„Sag mir, was die Sehnsucht sucht. Wenn du’s weißt, ergreif die Flucht.“

Iris Hachtroudian formt in ihren teils kraftvollen und melancholisch verträumten Bildwelten aus gesprochenen und gesungenen Worten einen Raum für eigene Gedanken, Erinnerungen und Empfindungen. Der gebürtige Kölner Dennis Hemmer begegnet diesen Texten mit einer musikalischen Leichtigkeit in seinen komplexen Kompositionen. Seine Musik bildet einen lebendigen Dialog zwischen Sprache und Musik und bewegt sich spielerisch zwischen Klassik, Jazz und Pop.

In der Gleichwertigkeit von Musik und Sprache liegt die Spannung für den Zuhörer. Leise Momente treffen auf kraftvolle Passagen. Nachdenklichkeit trifft auf Träumerei. Das Programm entwickelt seine eigene Dynamik und führt sein Publikum in das, was zwischen den Tönen und Worten entsteht.

„ZwischenTöne & Poesie“ – leise, intensiv und offensiv zum Träumen anregend.