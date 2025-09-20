Zydeco Annie & Swamp Cats - Hot’n Spicy

Sie sind Deutschlands Aushängeschild für Cajun und Zydeco aus Louisiana! In ganz Europa hinterließen sie ein begeistertes Publikum.

Ihr neues Programm „Hot’n Spicy" ist scharf gewürzt und geschmackvoll zubereitet und enthält Zutaten von Cajun und Zydeco bis hin zu Blues und Voodoo- Balladen. Serviert mit humorvollen Anekdoten und Geschichten wird ein genussvoller Konzertabend kredenzt. Anja Baldauf – die Ausnahmekönnerin am Akkordeon – wird dabei von einer herausragenden vierköpfigen Band begleitet.

Bereits zum vierten, aber auch zum letzten Mal gastieren Zydeco Annie & Swamp Cats in der Mühle. Nach 20 überaus erfolgreichen Jahren sind sie nun auf Abschiedstour. Verpassen Sie nicht die letzte Gelegenheit, sie in Wimsen erleben zu können!