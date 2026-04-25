Zydeco Annie - the Best of 20 Years

Mit einem unverwechselbaren Mix aus mitreißendem Cajun, pulsierendem Zydeco, Blues- und Creole-Elementen bringt die Band die authentische Musik Louisianas nach Europa – und das seit 20 Jahren und in über 1000 Konzerten.

Reisen Sie mit ins pulsierende New Orleans von Louisiana, das heute in Hohebach verortet ist. Die Jagst wird zum Mississippi und der Zehntkeller zur Livemusik-Bar im French Quarter. In ihrem Jubiläumsprogramm verbindet die Band Eigenkompositionen mit Klassikern der letzten 20 Jahre, erzählt mit Anekdoten und Geschichten und gewürzt mit Spielfreude wie ein echtes Jambalaya.

Zydeco Annie aka Anja Baldauf Akkordeon, Melodion, Klavier, Vocals –– Frederic Berger Gitarre, Waschbrett, Vocals –– Christian Wiest Gitarre –– Dennis Wendel Bass, Vocals Stefan Baldauf Schlagzeug, Vocals