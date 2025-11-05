Newcomer gibt es jede Menge – aber keiner von ihnen klingt wie ZYMBA. Hört man die Tracks des Rappers, fällt einem sofort die tiefe und dunkle Stimme auf. Gepaart mit Charisma plus jeder Menge Talent, Technik und einem Händchen für das Songwriting war ZYMBA nicht nur Finalist des von Farid Bang veranstalteten Casting-Formats „Das Instalent“, sondern hat mittlerweile mit „666“ und “get down” echte Hits gelandet – weltweit Millionen Streams, Videoklicks und 1a Playlistplatzierungen sowie TikTok-Hype und ausverkaufte Club- und Festival-Shows inklusive.