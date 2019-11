Fashion & Style - die Wintertrends 2019/2020

Die Adventszeit bietet mit Weihnachtsmärkten, Veranstaltungen und Events zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgehen. Bei festlichen Anlässen ist perfektes Styling wichtig. Das Outfit sollte zum eigenen Typ und zur Location passen.

Authentische Looks für jeden Anlass

Mode muss authentisch sein, welcher Look passend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unabhängig davon, ob es sich um eine private Party oder einen Abend im Club handelt, sollte die Garderobe im Stil und Trend immer zur Trägerin passen. Es lohnt sich, einige Styling-Tipps zu beachten, um bei der nächsten Party perfekt auszusehen. Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Outfit spielt der eigene Figurtyp eine wichtige Rolle. Mit einigen kleinen Tricks werden unansehnliche Pölsterchen geschickt kaschiert und attraktive Kurven optimal zur Geltung gebracht.

Wenn kein bestimmter Dresscode gefordert wird, muss auch bei einem Abend in der Oper oder im Theater kein langes Abendkleid getragen werden. Im Kino, Restaurant oder beim Bummel über den Weihnachtsmarkt sind bequeme, lässige Kleidungsstücke im Casual Look ideal. Zu den aktuellen Modetrends zählen Jeans mit Glanzstreifen, Ballonblusen und lässige Sweatblazer. Zum Ausgehen können diese Teile mit einem modischen Strassgürtel, langen Ketten oder einem edlen Seidenloop gestylt werden. Feminine Casual Mode mit Liebe für Details sind bei diesem Fashion Label auch online zu finden. Farblich abgestimmte Kollektionen zählen zu den besonderen Merkmalen dieser Mode-Marke. Damit die Kleidung perfekt sitzt, sollte man den eigenen Figurtyp kennen. Dieser ist genetisch vorbestimmt und deshalb von Geburt an festgelegt. Kleine Figurfehler können jedoch mit Sport, Bewegung oder Diät ausgeglichen werden.

Mode sollte zum eigenen Figurtyp passen

Um den Figurtyp festzustellen, genügt es, sich vor einer hellen Wand fotografieren zu lassen. Beim Fotoshooting sollte am besten dunkle Kleidung getragen werden. Es wird empfohlen, möglichst gerade und aufrecht zu stehen und sich frontal zur Kamera zu positionieren. Auf einem Foto ist der Figurtyp besser erkennbar als vor dem Spiegel, da manche Spiegel die Figur etwas verzerrt darstellen.

Bei einer femininen Figur mit weich gerundeten Hüften sind Kleider und Röcke aus Chiffon, Jersey sowie aus Viskose und anderen, den Körper sanft umfließenden Stoffen ideal. Tellerröcke, Wickelröcke und Plisseeröcke in Midi- und Maxilänge passen optimal zu einer weiblichen Figur. Zurückhaltende, schlichte Hosen können zu festlichen Gelegenheiten mit einer Seidenbluse oder einem Glitzerpulli kombiniert werden. Sportliche Frauen haben oft eine durchtrainierte, muskulöse Figur. Geradlinige Kleider ohne Taillierung unterstreichen die Vorzüge des sportlichen Figurtyps. In der Wintersaison 2019/2020 sind asymmetrische, leicht futuristische Schnitte und Mantelkleider angesagt. Slim-Fit- und Skinny-Jeans sehen an sportlichen Frauen besonders gut aus. Wer schlank ist, kann zum Ausgehen auch Hotpants und kurze Shorts tragen und dazu glitzernde Strumpfhosen anziehen. Bei der Wahl des Oberteils sollte auf eine gerade Schnittführung geachtet werden. An Herbst- und Wintertagen schützt ein Poncho oder ein Cape vor Kälte und hält den Körper warm. Ein figurschmeichelnder Look lässt sich mit einer Baggy-Jeans und einer schwarzen Bodybluse, die mit einem langen weißen Oversized-Blazer kombiniert wird, kreieren. Pumps mit Absatz sind beim Ausgehen immer eine gute Wahl, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine Veranstaltung im Freien. Beim Open-Air-Konzert dürfen in der kalten Jahreszeit auch stylische Boots oder Stiefel getragen werden.