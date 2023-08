Göppingen: Zehntausend Bildchen

John Elsas wurde 1851 geboren und war lange Zeit als Börsenmakler tätig. Erst im 1927 begann er als Künstler zu arbeiten und hinterließ ein Werk, das fast in Vergessenheit geriet. Er arbeitete mit unterschiedlichen Techniken (Aquarell, Tuschezeichnungen, Collagen) und versah seine Illustrationen mit zwei bis vierzeiligen Zitaten und Weisheiten, die er als Knittelverse bezeichnete. Was als Illustration der Briefe an seine Enkel begann wuchs zu einem Gesamtwerk von über 25.000 Einzelblätter heran und zeugt von einer feinfühligen Beobachtungsgabe des Künstlers, der sich als Sohn jüdischer Gewerbetreibender mit dem heranwachsenden Nationalsozialsismus konfrontiert sah.

bis 29. Oktober, Städtisches Museum im Storchen, Göppingen,

www.goeppingen.de