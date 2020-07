Grüne Oasen mit historischem Ambiente

Entspannt durch die pittoresken Gässchen spazieren, in den kleinen Boutiquen stöbern oder auf dem Wochenmarkt dienstags und samstags den frischen Duft von Obst und Blumen schnuppern – Schorndorfs Innenstadt ist die beste Kulisse für eine kleine Auszeit. Auch kulinarisch pausiert es sich hier wunderbar: In den zahlreichen Cafés und Restaurants kann man fabelhaft schlemmen und genießen.

Nur einen Steinwurf vom historischen Marktplatz von Schorndorf entfernt warten grüne Oasen darauf, entdeckt zu werden. Durch einen kleinen Torbogen im vorgelagerten Jagdschloss öffnet sich der Schlosspark. Eine prächtige Kulisse bilden das 1538 von Herzog Ulrich I. erbaute Burgschloss und die Fundamente der einstigen Bastion, umgeben von abwechslungsreichen Gartenanlagen.

Die kleinen Besucher haben sowohl im Schlosspark als auch im Stadtpark Platz für Spiel und Spaß. Ein echter Hingucker ist der neue Themenspielplatz im Stadtpark. Hier kann geklettert, gerutscht und sogar geradelt werden. Am Piratenschiff direkt am Stadtsee können die Kleinen sich austoben und auf Schatzsuche gehen. Auch die Größeren können im neuen »Freeletics Park« ihre athletische Seite entdecken: hier können Sportfans an Edelstahlstangen unter Einsatz des eigenen Körpergewichts trainieren.

Der neu gestaltete Feuersee lädt ein, eine Auszeit zu nehmen, ein Picknick zur Stärkung einzunehmen oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Wenn wieder genügend Energie aufgetankt ist, geht es weiter zum Experimentieren in der Forscherfabrik oder einfach plantschen und rutschen im Oskar Frech SeeBad – in Schorndorf ist für jeden etwas dabei.

Stadtinfo im Rathaus Schorndorf

Marktplatz 1 · 73614 Schorndorf · Tel. 07181 602-6000

www.schorndorf.de