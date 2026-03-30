Hackberry verbindet Americana und Dialekt, 10.04.26

Unplugged, akustisch und hautnah: Hackberry steht für fein abgestimmtes Zusammenspiel und dreistimmigen Gesang mit besonderem Klanggefühl. Die drei Musiker überzeugen als versierte Instrumentalisten und sorgen mit Charme und Witz für beste Stimmung. Ihr Repertoire reicht von Americana bis zu Songs auf Englisch, Deutsch und Schwäbisch. Raffinierte Arrangements und humorvolle Moderationen schaffen eine Verbindung zum Publikum. Der Name Hackberry steht dabei für Verwurzelung und musikalische Heimat. Mit viel Hingabe interpretiert das Trio Klassiker und entdeckt Ungehörtes neu. Ihr Ziel: Musik, die Herz, Bauch und Beine gleichermaßen anspricht.

Hackberry, Fr. 10. April, 20 Uhr, Kulturhof Erpfenhausen, Gerstetten, www.kulturhof-erpfenhausen.de