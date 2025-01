Heilbronn Marketing GmbH präsentiert Veranstaltungsprogramm 2025

Vieles bleibt gleich, aber neu gedacht: Für 2025 plant die Heilbronn Marketing GmbH ein ambitioniertes und vielseitiges Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen wiederkehrenden Formaten, aber mit verstärktem Fokus auf Nachhaltigkeit und die Transformation der Innenstadt. Insgesamt stehen 35 Veranstaltungsformate und rund 160 Eventtage auf der Agenda, die die HMG bei ihrer Jahrespressekonferenz vorstellte.

In diesem Zusammenhang gratulierte Harry Mergel, Aufsichtsratsvorsitzender der HMG und Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, der HMG zum 25-jährigen Jubiläum: "Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte und sorgt seit beeindruckenden 25 Jahren dafür, dass die Menschen gerne nach Heilbronn kommen." Die Attraktivität und den Lebenswert in Heilbronn durch kulturelle und touristische Angebote zu steigern – das soll auch 2025 das Ziel sein, wie HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch verspricht: "Jeder aus dem Team ist mit Herzblut dabei – ohne wäre das gar nicht möglich."

Neben etablierten Events wie dem Heilbronner Pferdemarkt im Februar, dem Trollinger Marathon im Mai, dem Lichterfest im Juni und dem Weindorf, bei dem im September zehn Tage rund um das Rathaus auf der größten Freiluftweinprobe der Region gefeiert wird sowie den Handelsevents bei Jazz & Einkauf und Magie der Stimmen als verkaufsoffene Sonntage, stehen auch wieder spannende junge Formate wie das Roof-Top-Event TEAL, der Abendmarkt mit Live- und DJ-Musik und Microevents mit dem Handel auf dem Programm. "Neu ist der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit", betont Schoch. So soll es beim Trollinger Marathon Papier statt Kunstoffbecher und ein Mehrwegsystem geben.

Auch das City Management konzentriert sich weiterhin darauf, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt mit Event- und Verweilangeboten zu steigern und Kundenbindungsinstrumente umzusetzen. Aktionen wie die SParkmünzen, bei der aktuell rund 30 Heilbronner Geschäfte Parkvergüngstigungsmünzen an ihre Kundinnen und Kunden abgeben, die diese in Parkhäusern sowie in Stadtbussen einlösen und damit sparen können, erhöhen die Attraktivität des Einkaufserlebnisses Innenstadt und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden.

Expand v. l. Steffen Schoch, Harry Mergel, Sven Hofmann

Im Bereich Touristik erwies sich das Jahr 2024 als Rekordjahr: Nach den erwarteten Rekordergebnissen von rund 550.000 Übernachtungen in Heilbronner Beherbergungsbetrieben und knapp 18.000 Teilnehmern bei Stadtführungen im Jahr 2024 setzt die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) 2025 ihre erfolgreiche touristische Vermarktung fort. Den Auftakt macht die CMT in Stuttgart, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. „Wein und Wissen am Neckar sind unsere zentralen Bausteine der touristischen Vermarktung Heilbronns,“ so Steffen Schoch. Mit immer größerer Dynamik gewinnt Heilbronn zunehmend touristisches Profil und etabliert sich als attraktive Reisedestination. Eine wachsende Palette an Stadtführungen, innovative Reiseangebote und spannende Veranstaltungsformate unterstützen diese Entwicklung.

„Wir sind stolz auf das Erreichte und blicken voller Zuversicht in die Zukunft. Die Heilbronn Marketing GmbH wird auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Vermarktung unserer Stadt spielen“, verspricht Steffen Schoch.

Events in Heilbronn 2025

22. bis 24. Februar 2025: Heilbronner Pferdemarkt

6. April 2025: Magie der Stimmen mit Sonntagsshopping

30. April bis 4. Mai 2025 Heilbronner Maifest

ab Mai 2025: Heilbronner Weinsommer

3. Mai 2025: Markt schöner Dinge

10. und 11. Mai 2025: 23. Heilbronner Trollinger Marathon

13. bis 18. Mai 2025: Tanz! Heilbronn - Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz

17. Mai 2025: Straßenkunst-Festival KulturSamstag

22. bis 24. Mai 2025: Italienischer Markt

1. Juni 2025: VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi

5. bis 7. Juni 2025: Klassik Open Air

19. bis 21. Juni 2025: Heilbronner Lichterfest

4. bis 13. Juli 2025: Heilbronner Volksfest

5. Juli 2025: Heilbronner Kinderfest

17. bis 20. Juli 2025: StadtLesen– das Lesefestival

19. und 20. Juli 2025: KI-Festival

26. Juli 2025: Straßenkunst-Festival KulturSamstag

31. Juli 2025: Stimme Firmenlauf

August 2025: Kultur am Fluss

9. und 10. August 2025: Internationales Hochsprung-Meeting

11. bis 20. September 2025: 53. Heilbronner Weindorf

28. September 2025: Heilbronner Weinlesefest

3. bis 5. Oktober 2025: Heilbronner Hafenmarkt

12. Oktober 2025: Jazz & Einkauf mit Sonntagsshopping

18. Oktober 2025: Markt schöner Dinge

25. Nov. bis 21. Dez. 2025: Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn

31. Dezember 2025: Heilbronner Silvesterball