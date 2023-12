Hochzeitsmessen 2024 in der Region

Hochzeitsspektakel Heilbronn

Alle Augen auf die Braut und auf den Bräutigam! Vom 20. bis 21. Januar dreht sich in der Harmonie Heilbronn wieder alles zum Thema Heiraten und Feiern. Neben besonderen Highlights wie vier großen Modenschauen, können sich die Besucher auf über 80 Aussteller freuen, die viele faszinierende Angebote rund um die eigene Traumhochzeit präsentieren. Das Heilbronner Hochzeitsspektakel, die Hochzeitsausstellung der Region Heilbronn-Franken, verwandelt die Festhalle Harmonie für zwei Tage in eine ganz eigene Welt für Verliebte, die sich trauen - und eine gelungene Hochzeit planen. Über 80 Aussteller zeigen bei der Hochzeitsmesse alles rund um das Thema Hochzeit und Feiern. Ein besonderes Highlight der Hochzeitsmesse in der Harmonie Heilbronn sind die Modenschauen mit Braut- und Herrenmoden. Die neuesten Kollektionen führender Ausstatter werden bei insgesamt vier Modeschauen auf dem Laufsteg präsentiert. Im Mittelpunkt steht natürlich das Brautkleid in allen Varianten von klassisch elegant über jugendlich verspielt bis verführerisch-mondän. Ebenfalls werden bei den Shows die passenden Brautsträuße und die neuesten Brautfrisuren präsentiert. Darüber hinaus bringt der Messebesuch auch geldwerte Vorteile, denn viele Aussteller bieten während der beiden Tage attraktive Messeangebote an! Das Thema Essen und Trinken kommt während der Messe natürlich auch nicht zu kurz. Im Rahmen von Probieraktionen können allerlei Häppchen und Snacks verkostet werden.

Sa. 20. bis So. 21. Januar, Samstag: 13 bis 17.30 Uhr · Sonntag 11 bis 16.30 Uhr, Harmonie Heilbronn, www.max-events.de

Hochzeitsausstellung Dinkelsbühl

Das neue Hotel Deutsches Haus, ein ehemaliges Sparkassengebäude am Weinmarkt,bietet die perfekte Kulisse für die Hochzeitsausstellung. Mit seinen stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten und dem historischen Charme des Gebäudes versprüht es eine romantische Atmosphäre, die perfekt zu einer Hochzeit passt. Ein festlicher Saal steht den Gästen im neuen Gebäude zur Verfügung. Die knapp zwanzig Aussteller decken ein breites Spektrum an Hochzeitsdienstleistungen und Produkten rund um das Thema ab. Von Brautkleidern und Eheringen bis zu Floristen, Gesang und Fotografen ist alles vertreten. Die Hochzeitsausstellung in Dinkelsbühl bietet nicht nur eine Fülle an Inspirationen, sondern auch die Möglichkeit, direkt mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Kostenlose Hörproben einer Sängerin, DJane und einer Band inklusive. So wird die Planung des großen Tages zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Veranstaltung findet am 28. Januar 2024 von 11 bis 17 Uhr im neuen Hotel Deutsches Haus (ehem. Sparkasse) am Weinmarkt in Dinkelsbühl statt. Der Eintritt ist frei! Eine Spende für die Kindergärten Dinkelsbühls wird aber gerne entgegengenommen. Alle Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen und ein Candle Light Dinner im Hotel Deutsches Haus gewinnen. Wer also gerade dabei ist, seine Hochzeit zu planen oder einfach nur nach Inspirationen sucht, sollte sich die Hochzeitsausstellung in Dinkelsbühl nicht entgehen lassen. Hier findet man alles, was das Herz begehrt, um den schönsten Tag im Leben zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen.

So. 28. Januar · 11 bis 17 Uhr · Hotel Deutsches Haus Dinkelsbühl, www.juwelier-dragon.de

Hochzeitsträume Reutlingen

Ob große Feier oder Hochzeit im kleinen Kreis: Bei der »Hochzeitsträume«-Messe in Reutlingen können sich Brautpaare über die neuesten Trends informieren und für ihren großen Tag inspirieren lassen. Einer Vielzahl an renommierten Hochzeitsdienstleistern stellt die neuesten Brautkleider, Anzüge und Deko-Ideen vor. Traumhafte Hochzeitsdekoration, atemberaubende Floristik, verlockende Hochzeitstorten und zauberhafte Locations: Inspiration gibt es genug. Eine entspannte Atmosphäre und ein umfangreiches Rahmenprogramm bereichert die Besucher mit vielen wundervollen Momenten und Inspirationen. Selbstverständlich ist auch für das leibliches Wohl gesorgt.

Fr. 6. Januar · Beratungscenter Holz Braun Reutlingen, www.hochzeitstraeume-rt.de

Du & Ich Tübingen

Damit die Hochzeit rundum ein unvergesslich schönes Fest wird, gilt es vieles zu planen und zu bedenken. Etwa 50 Aussteller aus der Region präsentieren sich auf der Du & Ich Messe in Tübingen mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Tipps und Ideen rund um die Hochzeitplanung. Brautpaare können sich hier über alles von Brautmode und Trauringe über Floristik, Deko, Papeterie bis hin zu Locations, Catering und Hochzeitsplanung informieren. Wer Inspiration für den großen Tag sucht, ist hier richtig und kann sich ausführlich beraten lassen, oder einfach eintauchen in die zauberhafte Hochzeitswelt. Wie in jedem Jahr bietet auch die kommende Hochzeitsausstellung wieder genügend Raum und den passenden Rahmen zur Inspiration und Kommunikation

So. 14. Januar · Sparkassen Carré Tübingen, www.du-und-ich-tuebingen.de

TrauDich! Stuttgart

Die TrauDich! Stuttgart ist die Hochzeitsmesse für Trends rund ums Heiraten und Feiern, die jedes Jahr immer wieder junge Brautpaare und ihre Begleiter anlockt. Von Live-Musik, über Blumenschmuck bis hin zur freien Traurede – bei der TrauDich kann man das Thema Hochzeit hautnah erleben und findet Dienstleister, Locations, Trauringe und vieles mehr. Die Aussteller bieten insgesamt über 5.000 Inspirationen und dreimal täglich präsentieren außerdem Brautmodengeschäfte die neusten Brautkleid-Trends der kommenden Saison. Ob schlicht, Boho-Style oder Prinzessin – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Live-Acts sorgt in der Liederhalle für Inspiration für den großen Tag.

Sa. 13. & So. 14. Januar, Liederhalle Stuttgart, traudich.de

HochzeitsTräume Ostalb

Zahlreiche Aussteller präsentieren sich auf der HochzeitsTräume Ostalb mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Tipps und Ideen für alle, die sich das Jawort geben wollen und vor der großen Herausforderung stehen, ihren Hochzeitstag zu planen und ihn zu einem besonderen Tag werden zu lassen. Das Angebotsspektrum umfasst dabei unter anderem Mode für die Braut und den Bräutigam, Schmuck, Accessoires, Blumenschmuck und Dekorationen, Styling Tipps, Friseure und Make-up, Locations, Partybands, DJs und Catering sowie Brautautos oder auch Hochzeitsreisen für romantische Flitterwochen. Verschiedene Aktionen wie Tanzkurse, ein Vortragsprogramm und andere Highlights machen die Hochzeitsmesse in Aalen zu einem Event für die ganze Familie.

So. 14. Januar · Stadthalle Aalen, www.sdz-events.de

HochzeitsTräume Schwäbisch Gmünd

Die HochzeitsTräume Schwäbisch Gmünd bietet Brautpaaren die Gelegenheit sich umfangreich über Produkte, Dienstleistungen und Trends rund um das Thema Hochzeit und Fest zu informieren. Hier werden alle fündig, die Tipps und Ideen rund um das Jawort suchen. Die große Herausforderung den Hochzeitstag zu planen und ihn zu einem besonderen Tag werden zu lassen, bedarf Organisation und Inspiration. Das Angebotsspektrum der Messe umfasst dabei unter anderem Mode für die Braut und den Bräutigam, Schmuck, Accessoires, Blumenschmuck und Dekorationen, Stylingtipps, Friseure und Make-up, Locations, Partybands, DJs und Catering sowie Brautautos oder auch Hochzeitsreisen für romantische Flitterwochen

So. 21. Januar · CCS Schwäbisch Gmünd, www.sdz-events.de

Nürtinger Hochzeitswelt

Etwa 30 Aussteller präsentieren sich auf der Hochzeitswelt Nürtingen im Best Western Plus Hotel am Schlossberg mit ihren vielfältigen und modernen Produkten und Dienstleistungen rund um die Hochzeit. Neben Hochzeitsdekorationen und Juwelieren mit Trauringen und Schmuck, umfasst das Angebotsspektrum auch Braut- und Abendkleider, Tanzschulen, Hochzeitssänger, DJs und Fotografen sowie weitere Anbieter aus hochzeitsnahen Branchen. Die Nürtinger Hochzeitswelt bietet zukünftigen Brautpaaren damit eine Übersicht und Unterstützung bei allen relevanten Themen rund um die Hochzeitvorbereitung, damit die Hochzeitsfeier zum schönsten Tag im Leben wird.

So. 28. Januar · Best Western Plus Hotel am Schlossberg Nürtingen, www.deko-art-design.de

Lovbee Sindelfingen

Aus der Messe »Mr & Mrs« ist »lovbee« geworden, aber die Inhalte bleiben bestehen: Brautpaare können sich über alles rund ums Heiraten und das große Fest informieren. Auf über 2500 m2 Ausstellungsfläche treffen sich über 100 Aussteller, kompetente Dienstleister und Profis rund ums Thema Heiraten. Hier können Paare Ideen und Inspirationen sammeln, sich ausführlich beraten lassen, oder einfach eintauchen in die zauberhafte Hochzeitswelt. Beim »bridalbazaar« können Schnäppchen gemacht werden und beispielsweise Vasen, Luftballons, Stuhlhussen, Seifenblasen, Schleier und vieles mehr ergattern. Es gibt außerdem in buntes Rahmenprogramm mit spannenden Aktionen, Modeschauen, Tastings, Hearings, Live-Shootings, Stylings und vielem mehr.

Sa. 9. & So. 10. März, Stadthalle Sindelfingen, www.lovebee.de

Ja! Die Hochzeitsmesse - Ludwigsburg

Die Ja! in Ludwigsburg hat sich als Hochzeitsmesse in der Region etabliert und lädt im wunderschönen Barocken-Ambiente dazu ein, in die romantische Welt der Hochzeiten und Trauungen einzutauchen. Rund 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und Tipps und Tricks rund um die Hochzeit. Das Angebot reicht von Brautmode, Brautmakeup und Friseuren über Trauringe, Fotografen und DJs, bis hin zur Hochzeitslocation und passender Dekoration. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm im märchenhaften Ambiente des Schlosses, umfasst unter anderem eine Brautmodenschau, Vorträge und Liveacts. Egal ob sich Paare bereits in der Endphase der Planung befinden oder gerade erst angefangen haben, hier werden sie fündig.

Sa. 20. & So. 21. April · Residenzschloss Ludwigsburg

ja-hochzeitsmesse.de

Weddfair Böblingen

Bereits zum achten Mal lädt die Weddfair dazu ein in die Welt des Heiratens einzutauchen und sich bei über 80 hochwertigen Aussteller aus der Region zu informieren. In Böblingen dreht sich an zwei Messetagen alles rund um das Thema Hochzeit. Das Angebot umfasst dabei Braut-, Abend- und Herrenmode, Trauringe und Schmuck, Hair, Beauty und Make-up, Brautsträuße und Blumendekoration, Catering- und Partyservice, Feuerwerk- und Lasershow-Anbieter, Fotografen, Hochzeitsautos, Hochzeitsplanung, Hochzeitstorten, Locations, DJs und Sänger, Einladungskarten, Tanzschulen, Veranstaltungstechnik sowie auch Film- und Videoproduktionen. Zweimal am Tag findet eine Live-Show mit Mode, Floristik, Gesang und Entertainment statt.

Sa. 5. & So. 6. Oktober · Motorworld Böblingen, www.weddfair.com

Wir Heiraten! Stuttgart

Von unterhaltsamer Live-Musik, über eine schmackhafte Verköstigung bis hin zum Mitmach-Workshop - die »wir heiraten!« macht aus dem Thema Hochzeit ein hautnahes, ultimatives wie unverzichtbares Liveerlebnis! Dienstleister aus bis zu 30 Branchen, von Locations über Brautmoden bis hin zu Trauringen und vielem mehr, bieten mehr als 5.000 Inspirationen für die angehenden Ehepaare in einer inspirierenden Messeatmosphäre. Eine einzigartige Vielfalt bietet das große Angebot der an der »wir heiraten!« beteiligten Wedding-Profis. Eine perfekte Beratung vor Ort in der ICS Landesmesse ist garantiert! Am Start sind Brautmoden-Boutiquen mit ihren Traumkleidern dazu Accessoires, Bräutigam-Mode, Hochzeitsschmuck und viele individuelle Ideen.

Sa. 12. & So. 13. Oktober · ICS Messe Stuttgart, wir-heiraten.de

JA! - Die Hochzeitsmesse Uhingen

Jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie seine Traumhochzeit aussehen soll. Ob Vintage-Traum oder die Prinzessinnen-Variante mit Kutsche und weißen Pferden, Tauben und so kitschig wie möglich – im ganz positiven Sinne. Eine gute Vorbereitung macht die Hochzeit wirklich zum schönsten Tag im Leben. Bei zahlreichen regionalen Ausstellern können sich die Besucher daher auf der Hochzeitsmesse Ja! tolle Ideen und Inspirationen für die eigenen Traumhochzeit holen, sich über neueste Trends und Highlights informieren und einen Überblick über aktuelle Angebote und Preise erhalten, ganz nach dem Motto: Beraten, Informieren, Probieren. Auf drei Stockwerken und im Außenbereich von Schloss Filseck stehen die Hochzeitsexperten bereit.

So. 27. Oktober · Schloss Filseck Uhingen, wir-heiraten.de