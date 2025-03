Hole Full of Love in der halle

AC/DC in den 70ern. Ehrlicher, harter Rock´n´Roll. Sonst nichts! Genau dieser Musik und dieser Ära hat sich »Hole Full of Love« verschrieben. Konsequent – und kompromisslos. Bei ihrer schweißtreibend energiegeladenen High Voltage Bühnenshow legt die Band den Schwerpunkt auf den einzigartigen und unvergesslichen Sänger Bon Scott. Man schließt die Augen und hat das Gefühl, zurück in den 70ern zu sein. Eine unglaubliche Zeitreise mit Gesang auf den Punkt, 1:1-Gitarrensoli und einer Rhythmusgruppe, die genauso eingespielt ist, wie die »Originale«. Kein Wunder: »Hole Full of Love« tourt seit 1995 nahezu unverändert. Neu und einzigartig ist, dass »Hole Full of Love« jetzt auch alle Hits des AC/DC Topsellers »Back in Black« ins Programm genommen hat. Und zwar so, wie Bon Scott sie gesungen hätte. Und die Publikumsresonanz ist fassungslose Begeisterung.

Hole Full of Love, Sa. 29. März, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de