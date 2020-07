Traditionsreiches Hospital zum Heiligen Geist Rottenburg

Die Stiftung »Hospital zum Heiligen Geist« ist eine kommunale Stiftung öffentlichen Rechts, die in fünf Altenpflegeheimen und mehreren betreuten Wohnanlagen und einer Tagespflege hilfsbedürftige Menschen bedarfsgerecht versorgt.

Die Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar zählt zu den größeren Arbeitgebern in der Domstadt. In den Altenpflegeeinrichtungen beschäftigt die Stiftung mehr als 300 Personen in Voll- oder Teilzeit. Zusammen mit den zuständigen Fachschulen werden in allen fünf Häusern Altenpflegefachkräfte ausgebildet.

Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich zum examinierten Altenpfleger (m/w/i) ausbilden zu lassen. Gesucht werden Personen mit Freude am Umgang mit Menschen, Interesse an pflegerischen und medizinischen Aufgaben sowie der Bereitschaft zur körpernahen Arbeit mit älteren Menschen. In einem freundlichen und kollegialen Umfeld auch auf einer Schülerstation erlernt man während der Ausbildung unter fachpraktischer Anleitung des Fachpersonals die Grundlagen der pflegerischen Tätigkeit.

Eine Übernahme nach bestandener Ausbildung und damit eine langfristige berufliche Perspektive wird zugesichert. Dabei gibt es die Möglichkeit, verschiedene Arbeitszeitmodelle und interessante interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel zum Pflegefachwirt oder im Wund- und Qualitätsmanagement zu nutzen.

Alle, die Interesse haben, können ihren Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail an info@hv.rottenburg.de senden.

Hospital zum Heiligen Geist, Königstraße 57/3, 72108 Rottenburg am Neckar, Ansprechpartner und Heimleitung: Frau Stegmann, Fon: 07472-9876-124 oder Herr Kuhn, Fon: 07472-9876-127, info@hv.rottenburg.de www.hospitalstiftung-rottenburg.de