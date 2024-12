Illuminights bis 6. Januar auf Burg Stettenfels

Die Illuminights verwandelt die Burg Stettenfels in ein faszinierendes 3D-Projektionserlebnis. Bis zum 6. Januar 2025 wird die Burg in eine eindrucksvolle -Illusionswelt verwandelt.

Es ist ein Erlebnis der besonderen Art, das in diesem Jahr auf der Burg Stettenfels in Untergruppenbach auf Besucherinnen und Besucher erwartet: die historische Burg wird im Rahmen der so genannten »Illuminights« in eine eindrucksvolle visuelle Illusionswelt verwandelt. Durch modernste 3D-Projektionstechnologie verwandeln sich der Innenhof, der Herzogsaal, der Sturmfederturm, der Arkadenhof und der Gewölbekeller in eine lebendige und atemberaubende Erlebniswelt. Besucher tauchen ein in diese visuelle Reise und erleben Burg Stettenfels auf eine Weise, wie sie noch nie zuvor gesehen wurde. Auch Kinder werden sich an den farbenfrohen Animationen erfreuen, da sie in ein funkelndes Lichtermeer eintauchen können.

Die Illuminights sind täglich von 17:30 bis 20 Uhr erlebbar. Tickets können grundsätzlich frei eingelöst werden, außer am 24. und am 31. Dezember. An diesen beiden Tagen findet keine Veranstaltung statt. Bis zum 6. Januar 2025 entfalten sich im inneren Bereich der Burg spektakuläre 3D-Animationen, die eine einzigartige Atmosphäre schaffen und jeden Winkel in neuem Glanz erstrahlen lassen. Auch der Weihnachtsbiergarten wird in diesem Zeitraum täglich ab 16:30 Uhr geöffnet – auch hier mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers. Besucher erwartet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Weihnachtsstimmung und entspannter Biergartenatmosphäre mit perfektem Blick auf die illuminierte Burg.

Für die beeindruckenden 3D-Animationen, die eindrucksvoll auf die Burgfassade projiziert werden, ist die Werbeagentur MOWAJA verantwortlich. Diese hat bereits angekündigt, die Illuminights auch im kommenden Jahr wieder auf die Burg Stettenfels zu bringen: »Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wo es wieder eine neue Lichtershow geben wird.«

Expand Foto: MOWAJA / Moritz Kuhn

Expand Foto: MOWAJA / Moritz Kuhn

Expand Foto: MOWAJA / Moritz Kuhn

Ticketpreise

Erwachsener: 10 Euro

Kind (4 bis 18 Jahre): 7 Euro

Erwachsenengruppe (4 Personen): 35 Euro

2 Erwachsene + 2 Kinder (4-18 Jahre): 25 Euro

2 Erwachsene + 4 Kinder (4-18 Jahre): 35 Euro

Illuminights

bis Mo. 6. Januar, tägl. ab 17:30 Uhr, Burg Stettenfels Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de

www.mowaja.de