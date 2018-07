3. connect! Festival in Münsingen

Das Tübinger connect! Festival zieht um und wird länger. Gleich an drei Tagen wird ab Freitag, den 31. August, auf fünf Live-Bühnen ein tolles Programm mit über 70 Live-Acts, Bands und DJs geboten.MORITZ unterhielt sich mit Kati Trinkner und Emi Isomura, zwei der Organisatorinnen des connect! e.V., über organisatorische Mammutaufgaben, künstlerisches Networking und die generationenübergreifende Kraft der Musik.

Warum zieht das connect! Festival nach zwei Jahren um?

»Das Hauptargument für den Umzug war, dass wir ein dreitägiges Festival statt einem eintägigen Open-Air veranstalten wollten. Das ist in der Tübinger Wagenburg organisatorisch schlichtweg unmöglich. Obwohl wir zur Stadt Tübingen ein sehr gutes Verhältnis hatten und haben, hätte ein ganzes Wochenende voller Musik an diesem Ort den Rahmen gesprengt. Da mussten wir auch an die Anwohner denken.«

Wie wurde Schachen als neuer Veranstaltungsort ausgewählt?

»Nun ja, am Wald hat es sicher nicht gelegen, der ist hier in der Wagenburg eigentlich genau so schön wie in Münsingen. Letztendlich haben viele einzelne DJs aus unserem Netzwerk den Schachen als Veranstaltungsort entdeckt und uns wärmstens empfohlen. Die Abgeschiedenheit auf dem Hügel war der entscheidende Faktor. Obwohl es auch eine ziemliche Mammutaufgabe wird, alles an den richtigen Ort zu bringen.«

Wie lange laufen die Vorbereitungen auf das Festival?

»Eigentlich läuft die Vorbereitung schon seit dem letzten connect! Festival. Schallkonzepte, Brandschutz, oder auch einfach die zusätzlichen Leitungen für Wasser und Strom, die man für die zweitausend Besucher legen muss, es braucht viel Zeit, um diese drei Tage Festival entsprechend vorzubereiten. Aber es soll schließlich ein tolles Erlebnis für alle Gäste und Künstler werden.«

Was sollten die Festivalgäste mitbringen?

»Wir freuen uns auf Lebenskünstler und Optimisten, die mit uns rumspringen und zum Festival schon mit einem Lachen kommen. Aber selbstverständlich ist jeder herzlich eingeladen. Allein unser Team ist von der Altersdynamik her von Mitte zwanzig bis Mitte sechzig aufgestellt. Das ist schon toll, wieviel Verschiedenes sich da miteinander verbinden lässt, ganz im connect!-Stil eben. Das gilt natürlich auch für unsere ganz jungen Gäste. Speziell für Familien haben wir ein ganz besonderes Programm geplant. Es gibt für sie einen speziellen Campingplatz als Rückzugsort und einen kompletten Kinderbereich, der vom Kunst- und Kulturverein Herrenberg organisiert wird. Gelabelt ist das gesamte Programm als Zirkusprojekt mit vielen Workshops, einer Märchenerzählerin und dem Reutlinger Clown Klikusch. Nur eine eigene Musikbühne haben wir nicht für die Kinder bereitgestellt, die sollen schön bei den Großen mithören, wobei Ohrenschützer sicher ratsam wären.«

Was wird alles musikalisch geboten?

»Wie üblich viel Techno, aber dieses Mal haben wir auch eine Bühne mit Live-Bands auf die Beine gestellt. Bei der Auswahl war uns wichtig, neben international bekannteren Künstlern, auch lokalen Talenten aus der Region eine, oder besser gesagt gleich fünf Bühnen, zu bieten. Sowieso findet sich für fast jeden, der aktiv bei uns mitmacht, ein Platz im Programm. Die Gemeinschaftlichkeit steht im Mittelpunkt, denn der Sinn von connect! ist schließlich, wie der Name schon sagt, Menschen mithilfe der Musik miteinander zu verbinden.«

Wie ist so ein Festivaltag eigentlich für die Organisatoren?

»Super stressig! Man rennt eigentlich nur von A nach B, um zwischendrin zu allen anderen Buchstaben des Alphabets geschickt zu werden. Es ist der absolute Wahnsinn, wieviel kreuz und quer Gerenne es an einem Tag geben kann. Zum Glück haben wir seit neuestem Walkie-Talkies, die vieles vereinfachen. Aber tatsächlich bekommt man wenig von den einzelnen Auftritten mit.«

Gibt es trotzdem Künstler auf die Ihr euch besonders freut?

»Als Riesenfans von Gitte Verführt ist das sicherlich ein Geheimtipp, auch die Jungs von Pantasonics und Dubvasion verstehen ihr Handwerk. Aber wie so oft bei Festivals, sollte sich niemand zu sehr auf einen einzelnen Act konzentrieren. Schließlich machen alle hier gemeinsam die Musik. Der beste Moment für uns wird am Sonntagabend sein, wenn sich alle erschöpft aber glücklich auf der Tanzfläche treffen und die Gedanken an den Abbau für eine kurze Zeit ausblenden.«