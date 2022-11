Die Überlebenden von Teddys nuklearem »Ende« stehen vor einem »Neuanfang« und müssen nun herausfinden, wer sie wirklich sind und was sie ausmacht – auch wenn dies auf Kosten all jener geschieht, die sie einst als Familie angesehen haben… Das erfolgreiche »The Walking Dead«-Spin-Off geht in die 7. Runde mit 16 neuen, bluttriefenden Episoden.

»Fear the Walking Dead« Staffel 7 ab 24.11. auf DVD und BD

www.universalpictures.de