»Japan sinkt: 2020« ab 09.07. auf Netflix

Basierend auf dem Roman von Sakyo Komatsus erzählt die Anime-Serie »Japan sinkt: 2020« vom Schicksal der 14-jährigen Ayumu und ihrer Familie. Eigentlich führt Ayumu mit ihrer Mutter Mari, ihrem Vater Koichiro und ihrem kleinen Bruder Go ein ganz normales Leben. Doch eines Tages wird Japan von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, das alles verändert. Verzweifelt versucht die vierköpfige Familie, aus dem zerstörten Tokio zu entkommen. Sakyo Komatsus 1973 erschienener Roman wurde bereits mehrfach adaptiert, nun zum ersten Mal auch als Anime. Mit der Umsetzung wurde Anime-Regisseur Masaaki Yuasa beauftragt, der bereits Serien wie »Devilman Crybaby« oder Filme wie »Lu Over the Wall« inszeniert hat.

»Japan sinkt: 2000«, ab 09.07. auf Netflix

www.netflix.de