Übersicht Filmstarts September 2022

Was gibt's Neues im Kino?

Die Zeit, die wir teilen

Isabelle Huppert spielt eine Verlegerin, die sich zurückerinnert an ihre Zeit als Au-Pair in Irland. Zur Taschendiebin hat sie sich verführen lassen. Je nach Erinnerung taumelt das Melodrama durch die Vergangenheit und erzählt von Momenten des Abschieds, der Trauer und der Unzulänglichkeit des Lebens. Start: 31. August

Over & Out

Sie kennen sich seit Teenagertagen. Nun, Ende 30, lädt Maja ihre Freundinnen, Jessica Schwarz und per Videobotschaft zu ihrer Hochzeit nach Italien ein. Konfrontiert wird die Reisegruppe mit vergangenen Konflikten und zukünftigen Ereignissen. Phasenweise drückt das aufs Gemüt. Start: 31. August

Three Thousand Years of Longing

Tilda Swinton scheint solche Rollen zu mögen: in George Millers visuell verspieltem Drama ist sie eine Narratologie-Expertin, der in Istanbul mit Idris Elba ein Geist aus einer Flasche erscheint, der ihr drei Wünsche offeriert. Start: 1. September

Moonage Daydream

Über David Bowie sind bereits etliche Dokumentationen erschienen. Und doch scheint es immer noch unveröffentlichtes Material über den 2016 verstorbenen Musiker und Künstler zu geben. Regisseur Brett Morgen interessiert sich in seiner Doku vor allem für Bowies Gedanken. Ein interessanter Ansatz. Start: 15. September

Chase - Nichts hält ihn auf

Dass seine Frau auf der gemeinsamen Fahrt zu ihren Eltern bei einem Tankstopp plötzlich spurlos verschwunden ist, interessiert die Polizei nicht. Also wird Will (Gerard Butler) selbst aktiv – mitunter mit irrationalem Verhalten. Start: 15. September

Ticket ins Paradies

Hilfe, mein Kind will heiraten! Obwohl längst nicht mehr ein Paar, sind Georgia und David dagegen, als Tochter Lily ihre Verlobung mit einem Urlaubsflirt mitteilt. Um dies zu verhindern, fliegen sie nach Bali. Gedreht hat das romantische Fernzielabenteuer der Hochzeitsfilmerfahrene Ol Parker. Start: 15. September

Die Küchenbrigade

Viele Köche verderben den Brei? Kann man in dieser französischen Wohlfühlkomödie nicht so sehen. Im Zentrum steht der Traum der 40-jährigen Cathy von einem eigenen Restaurant, am Rande geht es um soziale Missstände und harte Migrantenschicksale in einer Kantine für minderjährige Flüchtlinge. Start: 15. September

Mittagsstunde

Ein Sohn kehrt zurück in sein Heimatdorf, um sich um seine alt gewordenen Eltern zu kümmern. Er reflektiert dabei die Vergangenheit und auch, an welchen Abzweigungen sich das Verhältnis zu Eltern wie auch Freunden geändert hat. Ein nachdenklicher Film über das Altern und Veränderungen. Start: 22. September

Unsere Herzen, ein Klang

Die Lust am gemeinsamen Singen ist groß – oft kommt es halt auch auf das Repertoire an. Die Dokumentation begleitet Chorleiter und ihre Projekte, die durch die Pandemie einer Zäsur unterworfen waren. Daraus sind neue Dinge entstanden. Start: 22. September

Don‘t worry Darling

Das Leben von Alice scheint perfekt. Gut, ihr Alltag besteht tagsüber vor allem aus Putzen und Kochen, insgesamt aber kommt ihr das Leben in der kalifornischen Firmensiedlung Victory dann doch arg bedingungslos vor. Als sie herauszufinden sucht, was die Firma ihres Mannes wirklich tut, wird’s spannend. Start: 22. September

Peter von Kant

Schon einmal hat François Ozon eine Vorlage von Rainer Werner Fassbinder genutzt, nun adaptiert er ein weiteres Stück, überschreibt die weiblichen Rollen allerdings auf männliche Charaktere. Aus Petra wird Peter, aus einer Modeschöpferin ein Filmemacher. Der Film hat also autobiografische Bezüge. Start: 22. September