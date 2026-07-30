15 Abende voller Kinoerlebnisse vom 21. August bis 6. September am Mercedes-Benz Museum Stuttgart

Das Open Air Kino zählt seit Jahren zu den beliebtesten Sommerveranstaltungen des Mercedes-Benz Museums. Vom 21. August bis 6. September verwandelt sich der Vorplatz des Museums an 15 Abenden erneut in einen außergewöhnlichen Kinosaal unter freiem Himmel. Vor der markanten Architektur des Museums erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Komödien, Abenteuer-, Action-, Familien-, Fantasy- und Dokumentarfilmen. Den bereits ausverkauften Auftakt macht am 21. August die Hollywood-Komödie »Der Teufel trägt Prada 2«. Es folgen unter anderem die Gesellschaftskomödie »Extrawurst«, das Filmporträt »Michael«, Outdoor-, Sport- und Abenteuerdokumentation bei der European Outdoor Film Tour und der Ocean Film Tour, der Familienfilm »Minions & Monster«, der autobiografische Film »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke«, die Krimi-Komödie »Glennkill: Ein Schafskrimi«, das Sci-Fi Drama »Der Astronaut – Project Hail Mary«, sowie die Hollywood-Blockbuster »Die Odyssee« und zum Abschluss am 6. September »Spider-Man: Brand New Day«.

Zu den besonderen Höhepunkten zählt am 25. August die bayerische Komödie »Ein Münchner im Himmel«. Hier landet Taxifahrer und Münchner Original Wiggerl nach einem Autounfall im Himmel – doch statt Bier und Blasmusik erwarten ihn dort Soja-Manna und Yoga. Um auf die Erde zurückkehren zu dürfen, muss er gemeinsam mit seiner Tochter sein Karma verbessern. Ein weiterer Programmhöhepunkt folgt am 29. August mit dem Dokumentarfilm »Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit«. Der Film widmet sich der Frage, welche Folgen der zweifelsfreie Nachweis außerirdischen Lebens für Gesellschaft, Politik und jeden Einzelnen hätte. Die Dokumentation verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit philosophischen Überlegungen und lädt dazu ein, über die Rolle der Menschheit im Universum nachzudenken. Nostalgie und großes Fantasy-Abenteuer verspricht am 30. August »Masters of the Universe«. Nach 15 Jahren kehrt Prinz Adam nach Eternia zurück, das unter Skeletors Herrschaft in Trümmern liegt. Um seine Heimat zu retten, muss er sein Schicksal als He-Man annehmen. Regisseur Travis Knight bringt das Kult-Franchise als spektakuläres Live-Action-Abenteuer auf die große Leinwand. Der September beginnt am 1. September mit der romantischen Komödie »Chéri, ich komme! – Die Erfindung der Lust«. Nach einem überraschenden Geständnis entwickelt Tom ein Gerät, das weibliche Lust zelebriert. Was als skurrile Idee beginnt, wird zu einer humorvollen und berührenden Reise, auf der ein langjährig verheiratetes Paar seine Liebe neu entdeckt. Der Film ist inspiriert von einer wahren Geschichte.

Einlass zu allen Vorstellungen ist jeweils ab 19 Uhr, Filmbeginn ist bei Sonnenuntergang.

Das Programm

Fr. 21. August: Der Teufel trägt Prada 2 (ausverkauft)

Sa. 22. August: Extrawurst

So. 23. August: Michael

Di. 25. August: Ein Münchner im Himmel

Mi. 26. August: European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.)

Do. 27. August: Minions & Monster

Fr. 28. August: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Sa. 29. August: Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit

So. 30. August: Masters of the Universe

Di. 1. September: Chéri, ich komme! – Die Erfindung der Lust

Mi. 2. September: Ocean Film Tour

Do. 3. September: Glennkill: Ein Schafskrimi

Fr. 4. September: Der Astronaut – Project Hail Mary

Sa. 5. September: Die Odyssee

So. 6. September: Spider-Man: Brand New Day

Einlass ab 19 Uhr, Filmbeginn bei Sonnenuntergang

Open Air Kino am Mercedes-Benz Museum

Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, alle Infos, Tickets & Termine: www.mercedes-benz.com/oak