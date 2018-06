17. NaturVision Filmfestival

× Erweitern Naturvision Filmfestival

Mit der Schimpansenforscherin Jane Goodall und dem Wunderwesen Schmetterling startet NaturVision am 19. Juli in vier Tage Filmfestival und macht Ludwigsburg wieder zum Mekka für Natur-, Tier- und Nachhaltigkeitsfreunde. Das einzigartige Event zeigt in über 140 Filmen die faszinierende Schönheit aber auch die Verletzlichkeit unserer Welt.

Tier- und Naturdokus, Filme zum Sonderthema »Landschaften der Zukunft«, Nachhaltigkeitsfilme, Animationsfilme und Filme für Kinder: in Ludwigsburg können sich Zuschauer vom 19. bis 22. Juli begeistern lassen von bewegenden Bildern. Sowohl die nominierten Filme des internationalen Wettbewerbs als auch die anderen Produktionen packen heiße Eisen an, tauchen ein in die Wunderwelt von Wiesen und Wäldern und berichten von mutigen Menschen. Mit 26 Premieren, darunter 12 Weltpremieren feiert das Filmfestival den aktuellen Blick auf unsere Umwelt und bietet dem Ludwigsburger Publikum ein einmaliges Ereignis.

»Climate Warriors«, die neue Produktion des bekannten baden-württembergischen Filmemachers Carl-A. Fechner feiert in Ludwigsburg Weltpremiere. Sie zeigt mutige Menschen aus verschiedenen Kontinenten, die für eine bessere Umwelt kämpfen – ein inspirierender Film, der zum Aktivwerden anregt. Ein Plädoyer für den Schutz der Natur, für Artenvielfalt und Achtsamkeit sind auch die vielen klassischen Naturfilme im Festivalprogramm, die zum Staunen und Träumen einladen, u.a. der Eröffnungsfilm »Sex, Lies and Butterflies – Wunderwesen Schmetterling«. Im internationalen Wettbewerb laufen 44 Filme aus 26 Ländern. Welcher Film einen der begehrten und renommierten Preise erhält, wird am Festivalsamstag bei der großen Preisverleihung bekannt gegeben. Unter anderem verleiht NaturVision den Deutschen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis, den Deutschen Wildlife Filmpreis und den Deutschen Filmpreis Biodiversität.

Das NaturVision Open Air auf dem Arsenalplatz hat sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Hier kann man es sich mit einem kühlen Getränk und Popcorn bequem machen und Kino auf riesiger Leinwand genießen. Highlight in diesem Jahr ist u.a. der Trickfilm »WALL-E« über einen kleinen Roboter, der die Erde aufräumt, nachdem sie durch den Menschen unbewohnbar gemacht und dann verlassen wurde. Oft fragt man sich nach dem Schauen eines Films: Was kann ich denn tun? Antworten und Beispiele liefert der Markt, der mittlerweile fester Bestandteil des Open Airs ist. Erstmals kooperiert NaturVision mit dem Stuttgarter Übermorgen Markt. Vom 20. bis 22. Juli werden Aussteller aus dem Bereich des nachhaltigen Konsums den Arsenalplatz in einen grünen Marktplatz verwandeln.

Filmtipps

Donnerstag, 19. Juli

»Jane«, »Sex, Lies and Butterflies:Wunderwesen Schmetterling«,»Tatra Mountains – Wild at Heart«

Freitag, 20. Juli

»Wilder than Wilderness«, »Climate Warriors«, »Ranger and Leopard«, »Der Wahnsinn mit dem Weizen«, »Superplants«, »Tomorrow«, KLAK-Fahrradkino, Science Slam

Samstag, 21. Juli

»WALL-E«, »International Ocean Film Tour«, »Jäger der Lüfte«, »Das Wunder von Mals«, »Ark of Lights and Shadows«, »Danke für den Regen«, »Samuel der Löwenjunge«

Sonntag, 22. Juli

»H is for Hawk: A new Chapter«, »Tasmanien – eine Insel steht Kopf«, »Philipp und die kleinen Stiere«, »Die grüne Lüge«, »Therapie unter Tannen«

Alle weiteren Infos und Tickets gibt es hier.