18. Naturvision Filmfestival

Grüne Wiesen, weite Wälder, steile Klippen, wilde Tiere und der blaue Ozean – das Besondere der Natur, kann man auf dem diesjährigen Filmfestival »NaturVision« in Ludwigsburg vom 11. bis 14. Juli bestaunen.

Aber auch aktuelle Themen wie der Klimawandel, Genmanipulation, alternatives Wohnen oder die Verschmutzung durch Plastikmüll sind Bestandteil des Filmprogramms.

Das deutsche Filmfestival NaturVision in Ludwigsburg geht dieses Jahr schon in die 18. Runde. Wie bereits in den vergangenen Jahren versteht es das Festival für Umwelt-, Outdoor-, Landschaft- und Naturfilme auch dieses Jahr seine Besucher zu unterhalten. Kernstück des Festivals ist wie immer der internationale Filmwettbewerb mit Preisen in neun Kategorien wie etwa der »Deutsche Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis«. Das Sonderthema dieses Jahr lautet »Land- schaften der Zukunft: Bauen & Wohnen« und wird von Filmtiteln wie »Cube 11« und »Faszination Wolkenkratzer - Bosco Verticale, Mailand« repräsentiert.

In einigen Filmen wird die Natur in ihrer ganzen Pracht und Schönheit gezeigt, mit dichten Wäldern, weißen Stränden und weiten Berglandschaften. So entführt der Dokumentarfilmer Walter Steffen mit dem Film »Alpgeister« den Zuschauer beispielsweise auf eine spannende, filmische Reise durch Zeit und Raum der geheimnisvollen Mythen- & Sagenwelt der bayerischen Alpen. Aber auch ferne Orte kann der Festival-Besucher durch Filme wie »Faszination Erde – Vietnam: Zerbrechliche Schönheit« erkunden. Hier zeigt der bekannte Fernsehmoderator Dirk Steffens die wilde und noch unentdeckte Seite des asiatischen Landes auf und erweckt Abenteuerlust und Fernweh.

Im starken Kontrast werden aber auch gesellschaftskritische Themen wie Umweltverschmutzung behandelt. Der investigative Film »A Plastic Surgery: Coca Cola‘s Hidden Secrets« unter der Regie von Sandrine Rigaud behandelt dieses genannte Thema ausführlichst. Zehn Prozent allen produzierten Plastiks endet heute in den Ozeanen. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf Recycling – auch Coca-Cola. Aber ob das Unternehmen seine Versprechen wirklich hält, kann man auch beim NaturVision Filmfestival erfahren.

Für die kleinen Filmbegeisterten steht ebenfalls ein vielfältiges Programm bereit. Gemeinsam mit Checker Tobi können sie die Geheimnisse der Erde lüften oder mit Carl Fredrickson im Film »Oben« in schwindelige Höhen schweben.

Weitere Highlights sind das OpenAir-Kino mit Filmen wie »Alarm am Hauptbahnhof - Auf den Straßen von Stuttgart 21« oder »Häuser für Menschen«. Am Festival- Samstag findet dann als absolutes Highlight die mit Spannung erwartete Preisver- leihung der nominierten Natur- und Umweltfilme statt. ele

NaturVision Filmfestival,11. bis 14. Juli, Central Theater und Open-Air Kino, Arsenalplatz, Ludwigsburg

Tickets und weitere Infos unter www.natur-vision.org