25. European Outdoor Film Tour, 19.11.26

Die European Outdoor Film Tour (EOFT) feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und präsentiert mit der Ausgabe 2026/27 erneut außergewöhnliche Geschichten über Menschen, die ihre Grenzen ausloten und überwinden. Seit 2001 bringt das Outdoor-Filmfestival ausgewählte Abenteuer- und Dokumentarfilme aus aller Welt auf die Leinwand. Die Jubiläumsausgabe verspricht spektakuläre Naturaufnahmen, sportliche Höchstleistungen und persönliche Geschichten zwischen Freiheit, Leidenschaft und Verantwortung. Fünf Filme stehen im Mittelpunkt des rund 120-minütigen Programms. Mit Moderation und Rahmenprogramm dauert eine Veranstaltung etwa zweieinhalb bis drei Stunden. In »Wand in Sicht« wagt sich Kletterer Philipp Hans mit seinem Bruder Moritz und Kindheitsfreund Falk auf die griechische Insel Amorgos. Dort wollen sie eine 250 Meter hohe Felsroute erschließen, müssen sich jedoch auch den Herausforderungen des Wetters stellen. »Bravo Les Filles« begleitet die Kletterinnen Sasha DiGiulian und Mariana »Mango« Ordoñez bei ihrem Vorhaben, eine anspruchsvolle Route als rein weibliche Seilschaft frei zu durchsteigen. Der Film erzählt auch davon, wie sportliche Visionen Generationen verbinden. Um Durchhaltevermögen geht es auch in »I Follow Rivers«: Die norwegische Kajakerin Mariann Sæther verfolgt seit 20 Jahren ihren Traum, den imposanten Aldeyjarfoss im isländischen Hochland zu befahren. In »Six Days To The Edge« will Slackliner Lukas Irmler gemeinsam mit fünf Freunden eine Highline über die venezolanischen Angel Falls spannen. »La Source du Freeride« wiederum begleitet den Schweizer Emilien Badoux und seine Weggefährtin Géraldine Fasnacht dabei, einer neuen Generation die Faszination des Freeridens und den Respekt vor den Bergen näherzubringen. Die EOFT auch in ihrer Jubiläumssaison Nervenkitzel, Fernweh und authentische Abenteuer. Das Programm lädt dazu ein, die Welt aus außergewöhnlichen Perspektiven zu entdecken.

Die fünf Filme der EOFT

»Wand in Sicht«: Kletterabenteuer auf der griechischen Insel Amorgos

»Bravo Les Filles«: Zwei Kletterinnen auf dem Weg zu einer ungewöhnlichen Erstbegehung

»I Follow Rivers«: Kajakerin Mariann Sæther und der Wasserfall Aldeyjarfoss in Island

»Six Days To The Edge«: Slackliner Lukas Irmler und die venezuelanischen Angel Falls

»La Source du Freeride«: Freeride-Legende Emilien Badoux und die Weitergabe seiner Leidenschaft an eine neue Generation

European Outdoor Film Tour, Do. 19. November, 19.30 Uhr, Congress Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, de.eoft.eu