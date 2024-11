30 Jahre Filmschau Baden-Württemberg (4. bis 8. Dezember)

Viel Stuttgart steckt im Jubiläumsprogramm der 30. Filmschau Baden-Württemberg: Im Eröffnungsfilm »Was ist mit Luis« von Lucia Chiarla spielen die vielen Staus und Baustellen eine besondere Rolle. Joachim Langs Erfolgsfilm »Cranko« über das Stuttgarter Ballettwunder in den 1960er Jahren ist gleich zweimal für Baden-Württembergische Filmpreise nominiert. VFX macht Stuttgart zur Traumfabrik von Hollywood und ein Pionier der sensationellen Computertricks für Blockbuster wird mit dem diesjährigen Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis ausgezeichnet: Heiko Burkardsmaier, VFX Executive Producer und Head of Business/Legal Affairs bei Accenture Song VFX in Stuttgart. Ein Podium mit Gründungsdirektor Dr. Lars Henrik Gass thematisiert das neue Haus für Film und Medien in der Landeshauptstadt. Ein weiteres Podien hat das Thema »Mord(s)-Geschäft: Klischees in deutschen TV-Krimis«. Bei der Landesfilmschau vom 4. bis 8. Dezember in den Innenstadtkinos Stuttgart darf sich das Publikum auf insgesamt etwa 120 neue Spiel-, Kurz-, Animations-, Dokumentar- und Werbefilme freuen. Im Rahmenprogramm erwartet das Schnupperkino die jüngsten Kinobesucher mit einer Kurzfilmrolle, in der etwa die lustigen Trickfilmhelden aus »Animanimals« verrückte Abenteuer erleben. »Sisi«-Regisseur Sven Bohse hält eine Masterclass. Das 9. Storytelling-Camp Stuttgart begrüßt hochkarätige Dozentinnen und Dozenten. Die Filmbranche trifft sich zum ‚setUP media/Creative Industries Exchange. Und der Filmnachwuchs aus Baden-Württemberg stellt seine filmischen Werke erstmals einem großen Publikum vor. Zum Abschluss der Jubiläums-Filmschau werden im Alten Schloss in Stuttgart die Baden-Württembergischen Filmpreise verliehen. Erstmals dabei die beiden neu geschaffenen Filmpreise Beste Visuelle Effekte (VFX) und ein Publikumspreis für Beste Shorts.

30. Filmschau Baden-Württemberg, Mi. 4. bis So. 8. Dezember, Innenstadtkinos, Stuttgart, alle Infos & Tickets: filmschaubw.de