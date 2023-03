30 Jahre Trickfilmfestival in Stuttgart

Animation connects! Unter diesem Motto wird die Region Stuttgart an sechs Tagen und Nächten im April zum mittlerweile 30. Mal zum weltweiten Zentrum des Animationsfilms!

Animiertes Miteinander, neue Kontakte und Zusammenhalt, dass verspricht das Motto für des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart (ITFS). Die Kreativität der internationalen Künstler, die ihre neuesten Filme zu den Wettbewerben eingereicht haben, macht zuversichtlich. Kluge Nachdenklichkeit, Einfühlung in schwieriges Leben und Augenblicke freien Gelächters gab es schon beim Sichten der rekordverdächtig hohen Anzahl der Einreichungen aus 77 Ländern zu sehen. Hier zeigt sich, die Animation ist ein universelles Medium, das Sprach- und Staatsgrenzen nicht kennt oder überspringt.

Das ITFS ist in 30 Ausgaben zu einem der weltweit wichtigsten Festivals für den Animationsfilm geworden. Es ist ein lebendiges Schaufenster für den Animationsfilm, ein offener Raum, in dem Professionals und Publikum live zusammenkommen, auf dem Schlossplatz und in den Kinos im Zentrum der Landeshauptstadt. Das 30. ITFS schlägt einen Bogen über Vergangenheit und Zukunft. Es bietet Tributes und Retrospektiven ebenso wie die aktuellsten Filme in den verschiedenen Wettbewerbskategorien. »Mit ein bisschen Glück schaffen wir mit den Künstlern und dem Publikum ein Klima der Nähe und Inspiration, in dem allen die Augen für den Animationsfilm und seine große Themenweite aufgehen, ein Fest mitten in Stuttgart mit Ausstrahlung in die weite Welt«, sagt Uwe Schmitz-Gielsdorf, Geschäftsführer des ITFS. Im Kern des Festivals steht der internationale Wettbewerb mit den neuesten animierten Kurzfilmen aus der ganzen Welt. Das vielfältige Programm zeigt wichtige Themen wie die Auseinandersetzung mit Migration und Traumata, Sexualität und Gender, Umwelt, Soziale Ängste und Einsamkeit sowie Filme zu menschlichen Abgründen. Die diesjährigen Filme im Programm des ITFS nehmen die Zuschauer mit in die Vergangenheit historischer Persönlichkeiten wie etwa die Zeit der Künstlerin Charlotte Salomon oder von Friedrich Hölderlin, lassen sie starke Frauen durch Kriegszeiten in Angola oder Syrien begleiten oder mit einem Hund an den Nordpol reisen. Zusätzlich zeigt das ITFS aber auch außergewöhnliche Langfilme im Rahmenprogramm – inklusive der Weltpremiere des Films: »Hölderlins Echo«. Auch für Kinder wird viel geboten. Das beliebte Kinderfilm-Festival Trick for Kids bietet ein spannendes, Filmprogramm aus aktuellen Kurzfilmen und Trickfilmen in Spielfilmlänge. Dazu gibt es jede Menge Workshops und Mitmachaktionen.

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2023 (ITFS)

Di. 25. bis So. 30. April,

Königsstraße & Schlossplatz, Stuttgart

www.itfs.de