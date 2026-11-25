Vom 2. bis 6. Dezember wird Stuttgart erneut zum Treffpunkt der Filmszene: Die 32. Filmschau Baden-Württemberg präsentiert die kreative Vielfalt der regionalen Filmbranche. Mehr als 100 Spiel-, Kurz-, Dokumentar-, Animations- und Werbefilme zeigen die Leistungsfähigkeit des Südwestens und greifen aktuelle gesellschaftliche Themen auf. Im Wettbewerb um den Baden-Württembergischen Filmpreis stehen gleich fünf Spielfilme: Marleen Valiens bitterböse Tragikomödie »Paradeisa«, mit der das Festival am 2. Dezember eröffnet wird, Nicolas Steiners melancholisch-surreales Großstadtmärchen in Schwarz-Weiß »Sie glauben an Engel, Herr Drowak?«, Sedat Aslans pulsierende Independent-Komödie »Nichtsnutze«, die atmosphärische Coming-of-Age-Erzählung »Frieda« von Felix Hassenfratz sowie Leonardo Cariglinos poetische Coming-of-Age-Parabel »Für Sibel«. Auch das Dokumentarfilm- und Kurzfilmprogramm bietet zahlreiche spannende Entdeckungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Animation und visuellen Effekten: Erstmals ist die FMX, Europas führende Konferenz für Animation und digitale Medienproduktion, bei der Filmschau zu Gast. Auch der Nachwuchs erhält eine große Bühne: Vom 3. bis 6. Dezember findet der 23. Jugendfilmpreis für junge Filmschaffende zwischen 13 und 22 Jahren statt. Das Rahmenprogramm verspricht intensive Branchendiskussionen und erstklassige Panels. Darüber hinaus erhält der langjährige Geschäftsführer der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Carl Bergengruen, am 6. Dezember den Ehrenfilmpreis 2026.

32. Filmschau Baden-Württemberg, Mi. 2. bis So. 6. Dezember, Innenstadtkinos, Stuttgart, alle Infos & Termine: filmschaubw.de