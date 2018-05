Wim Wenders zu Gast im Metropol

× Erweitern Peter Lindbergh 2015 Regisseur Wim Wenders

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes«. Das Rückgrat des Filmes bilden vier lange Interviews mit Papst Franziskus, in denen er auf aktuelle Fragen zu globalen Themen antwortet, über sein Reformbestreben innerhalb der Kirche spricht und über die Wichtigkeit von Freiheit, Liebe und Menschlichkeit – gerade in heutigen Zeiten. Dank einer besonderen Kameratechnik spricht der Papst dabei sozusagen »mit jedem von uns«, »von Angesicht zu Angesicht«, und so entsteht ein Gespräch zwischen ihm und – im wahrsten Sinne – der Welt.

Am 14. Juni 2018 kommt der Film »Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes« in die deutschen Kinos. Wir freuen uns, am Freitag, 15. Juni 2018 den Regisseur Wim Wenders bei uns zu Gast zu haben.

Im Anschluss an die Vorstellung um 20 Uhr beantwortet er Fragen und erzählt über die Zusammenarbeit mit Papst Franziskus und dem Vatikan.

Wim Wenders (geb. 1945) ist als einer der Vorreiter des Neuen Deutschen Films der 1970er Jahre international bekannt geworden und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Kinos der Gegenwart. Neben vielfach preisgekrönten Spielfilmen umfasst sein Werk als Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, Photograph und Autor auch zahlreiche innovative Dokumentarfilme, weltweite Photoausstellungen und zahlreiche Bildbände, Filmbücher und Textsammlungen.

Zum Film:

Der Film von Wim Wenders ist eine persönliche Reise mit dem Papst, nicht so sehr ein Film über ihn. Im Zentrum dieses Porträts stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichtigen Themen, aktuelle Fragen zu globalen Problemen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche.

Das visuelle Konzept des Filmes lässt den Zuschauer mit dem Papst von Angesicht zu Angesicht sein. So entsteht ein Gespräch zwischen ihm und der ganzen Welt. Papst Franziskus antwortet Bauern wie Arbeitern, Kindern und Erwachsenen, Gefängnisinsassen, Flüchtlingen wie Menschen, die in Elendsvierteln leben. All diese Gesichter und Stimmen bilden einen Querschnitt der Menschheit, die alle das Gespräch mit Papst Franziskus suchen.

Während diese »Sinfonie von Fragen« das Rückgrat des Filmes bildet, begleiten wir den Papst auf seinen zahlreichen Reisen und erleben, wie er vor den Vereinten Nationen spricht, vor dem US-Kongress, mit den Menschen an Ground Zero trauert oder in Yad Vashem predigt, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem . Er spricht zu Häftlingen in Gefängnissen, zu Geflüchteten in Camps an der Mittelmeerküste und zu Menschen, die durch Naturkatastrophen alles verloren haben. Wir begleiten ihn auf Reisen ins Heilige Land nach Palästina und Israel, aber auch nach Afrika, Südamerika und Asien.